За сутки боевики 5 раз обстреляли силы ООС, одного военного ранено
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня, 2 из них - с применением вооружения запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Наибольшую активность противника зафиксировано вблизи Светлодарска, где противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и станковых гранатометов. Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского. Подразделения обороняющихся для прекращения огневой активности врага применяли дежурные огневые средства. Потерь на этом направлении нет", - говорится в сообщении.
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Зафиксировано вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.
В результате боевых действий, на Донецком направлении, ранено одного военнослужащего из состава Объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, 24 октября боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных.