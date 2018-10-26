З початку доби бойовики один раз обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 11-ту годину зафіксовано 1 випадок відкриття російсько-окупаційними військами вогню на Луганському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Від початку цієї доби, станом на 11-ту годину зафіксовано 1 випадок відкриття російсько-окупаційними військами вогню на Луганському напрямку. З 8.30 противник протягом більш ніж півгодини провокував наших військових неподалік Кримського, ведучи вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї з напрямку окупованого населеного пункту Сокільники", - сказано у повідомлені.
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Наші військові вогонь у відповідь не відкривали, додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.