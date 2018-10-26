ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, тут же, а ще по опорних пунктах біля Луганського та Авдіївки, окупанти застосували міномети калібру 82 мм. Аж чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції Об’єднаних сил у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець — додав ще й міномети калібру 82 мм. Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці. Також неодноразово, російські окупанти цинічно обстрілювали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку — неподалік Павлополя і Широкиного. У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні”.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків.

“Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. У ході бойових дій 25 жовтня, одного військовослужбовця Об’єднаних сил поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.