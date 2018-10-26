ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, оккупанты применили минометы калибра 82 мм. Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец — добавил еще и минометы калибра 82 мм. Войска обороняющихся держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке. Также неоднократно, российские оккупанты цинично обстреливали наши опорные пункты на Мариупольском направлении — неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные”.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков.

“С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. В ходе боевых действий 25 октября, одного военнослужащего Объединенных сил ранили”, — сообщили в пресс-центре ООС.