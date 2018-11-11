С начала суток боевики один раз обстреляли позиций ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки один раз обстреляли позиции украинских военных, используя гранатометы и стрелковое оружие. Об сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмутро Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в 10:00 оккупанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам у Орехова.
"Однако адекватный огонь украинских защитников из стрелкового оружия заставил врага почти сразу же прекратить обстрел", - отметил Гуцуляк.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 10 раз открывали огонь по позициям наших войск.