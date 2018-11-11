З початку доби бойовики один раз обстріляли позицій ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання один раз обстріляли позиції українських військових, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Про сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмутро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано 1 прицільний обстріл з боку російсько-окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, о 10:00 окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по нашим захисникам біля Оріхового.
“Проте адекватний вогонь у відповідь Українських захисників зі стрілецької зброї змусив ворога майже одразу ж припинити обстріл”, — зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.