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З початку доби бойовики один раз обстріляли позицій ООС

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання один раз обстріляли позиції українських військових, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Про сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмутро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано 1 прицільний обстріл з боку російсько-окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, о 10:00 окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по нашим захисникам біля Оріхового.

“Проте адекватний вогонь у відповідь Українських захисників зі стрілецької зброї змусив ворога майже одразу ж припинити обстріл”, — зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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