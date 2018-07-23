С начала суток боевики только раз обстреляли позиции украинских военных

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди защитников Украины нет" , - говорится в сообщении.



Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск.



В одном из гаражей в Мариуполе из автомобиля изъяли один килограмм тротиловых шашек.