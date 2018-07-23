С начала суток боевики только раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки совершили один обстрел позиций украинских войск на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди защитников Украины нет" , - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск.
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