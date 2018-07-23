З початку доби бойовики лише раз обстріляли позиції українських військових

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське. Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.



В одному з гаражів у Маріуполі з автомобіля вилучили один кілограм тротилових шашок.