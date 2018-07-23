З початку доби бойовики лише раз обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання здійснили один обстріл позицій українських військ на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське. Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
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