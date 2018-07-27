С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки 9 раз совершили обстрелы позиций украинских войск. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С полуночи со стороны российско-оккупационных войск украинскими военными зафиксировано уже 9 прицельных обстрелов", - сказал Гуцуляк.
По его словам, враг прибегал к огневым провокациям из гранатометов и стрелкового оружия вблизи н.п. Горный, Майорское, Крымское, Широкино, Марьинка, а в районе Павлополья и Гнутово вел активные обстрелы из вооружения БМП.
"В результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди наших военнослужащих нет", - отметил Гуцуляк.
Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.