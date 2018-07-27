С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

"С полуночи со стороны российско-оккупационных войск украинскими военными зафиксировано уже 9 прицельных обстрелов", - сказал Гуцуляк.



По его словам, враг прибегал к огневым провокациям из гранатометов и стрелкового оружия вблизи н.п. Горный, Майорское, Крымское, Широкино, Марьинка, а в районе Павлополья и Гнутово вел активные обстрелы из вооружения БМП.



"В результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди наших военнослужащих нет", - отметил Гуцуляк.



Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.