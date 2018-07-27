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З початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання 9 разів здійснили обстріли позицій українських військ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"З опівночі з боку російсько-окупаційних військ українськими військовими зафіксовано вже 9 прицільних обстрілів", - сказав Гуцуляк.

За його словами, ворог вдавався до вогневих провокацій з гранатометів та стрілецької зброї поблизу н.п. Гірське, Майорське, Кримське, Широкине, Мар’їнка, а в районі Павлопілля та Гнутового вів активні обстріли з озброєння БМП.

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед наших військовослужбовців немає", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

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