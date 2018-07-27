З початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі

"З опівночі з боку російсько-окупаційних військ українськими військовими зафіксовано вже 9 прицільних обстрілів", - сказав Гуцуляк.



За його словами, ворог вдавався до вогневих провокацій з гранатометів та стрілецької зброї поблизу н.п. Гірське, Майорське, Кримське, Широкине, Мар’їнка, а в районі Павлопілля та Гнутового вів активні обстріли з озброєння БМП.



"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед наших військовослужбовців немає", - зазначив Гуцуляк.



Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.