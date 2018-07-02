С начала суток боевики 8 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.



Как отмечается, потерь среди наших военнослужащих нет.



"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - заверили в Минобороны.



Напомним, за минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск.



