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С начала суток боевики 8 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов

С начала суток боевики 8 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. С начала текущих суток боевики 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, применяя стрелковое оружие и гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передает УНН.

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерь среди наших военнослужащих нет.

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - заверили в Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

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