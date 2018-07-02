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З початку доби бойовики 8 разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів

З початку доби бойовики 8 разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів

Київ • УНН

 • 9711 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, застосовуючи стрілецьку зброю та гранатомети. Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України, передає УНН.

"Упродовж поточної доби, від 7 ранку і до 18 години російсько-окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під провокаційним вогнем перебували наші позиції в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Луганське, Гнутове, Широкине та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрат серед наших військовослужбовців немає.

"Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", - запевнили у Міноборони.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

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