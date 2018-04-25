С начала суток боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО, ранены 5 военных

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 33 обстрела позиций украинских защитников и в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности ... В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского. Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого. Кроме этого, с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм - защитникам Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП - задействовал неподалеку Новоселовки.

В то же время на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники в Верхнеторецком, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП - под Талаковка и Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а с стрелковой оружия - по защитникам Широкино. Кроме этого, в районе Талаковки враг применил противотанковый ракетный комплекс, а под Гнутово - велся снайперский огонь.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников - получили боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставлены в лечебные учреждения и предоставлены всю необходимую медицинскую помощь.



