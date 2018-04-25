З початку доби бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО, поранено 5 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. З початку доби бойоивки 33 рази обстріляли позиції сил АТО, внаслідок чого 4 військових отримали поранення, ще 1 – бойову травму. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 33 обстріли позицій українських захисників та вчергове грубо порушили Мінські домовленості… Внаслідок ворожого вогню четверо українських захисників зазнали поранення. Ще один наш військовослужбовець – отримав бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку агресор обстріляв наші укріплення поблизу Новолуганського. Також 120 та 82 мм міномети окупанти застосували в районі Троїцького. Крім цього, з 120 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по захисниках Новозванівки, з мінометів калібру 120 мм – оборонцях Луганського, а міномети калібру 82 мм, гранатомети та озброєння БМП – задіяв неподалік Новоселівки.
Водночас на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти "Бутівка" та Водяного. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – під Талаківкою і Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Гнутового, Славного та Красногорівки, а з стрілецької зброї – по оборонцях Широкиного. Крім цього, в районі Талаківки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, а під Гнутовим – вівся снайперський вогонь.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 69 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок виконання бойових завдань дев’ять українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє наших захисників — отримали бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу.