С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 состоялись 22 обстрела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.
Зато на донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям украинских военных в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.
Кроме того, по данным пресс-центра, на луганском направлении из вооружения БМП боевики обстреливали Балку Кошарную, а из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.
Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных.