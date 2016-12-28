З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції українських військових у зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Станом на 18 годину відбулося 22 обстріли”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку.
Натомість на донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях українських військових в районі Луганського, а зі стрілецької зброї — поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.
Крім того, за даними прес-центру, на луганському напрямку з озброєння БМП бойовики обстрілювали Балку Кошарну, а зі стрілецької зброї — Кримське та Малинове.
Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО обійшлася без втрат серед українських військових.