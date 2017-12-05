С начала суток боевики 13 раз нарушили режим тишины - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала текущих суток боевики 13 раз обстреливали позиции украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров, которые запрещены минскими договоренностями... В общем, от полуночи, российско-террористические войска уже 13 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что который день подряд эпицентром противостояния остается Луганский направление.
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"Сегодня здесь снова зафиксировано враждебные обстрелы из минометов калибра 120-мм в районе Новозвановка, Катериновки и Майского. С гранатометов противник несколько раз вел огонь по защитникам Крымского и Светлодарска, с вооружения БМП стрелял по защитниках Зайцевого, а из стрелкового оружия - по нашим воинам у Лобачева и Новолуганское", - сообщат в пресс-центре штаба АТО.
На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин 82-го калибра неподалеку Авдеевки и опытно. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковка.
Напомним, 29 ноября на заседании в Минске контактная группа подтвердила готовность провести обмен удерживаемыми лицами к новогодним праздникам. Также был обсужден вопрос безопасности.