З початку доби бойовики 13 разів порушили режим тиші - штаб

“Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів, які заборонені Мінськими домовленостями... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 13 разів порушили режим припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається Луганський напрямок.

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“Сьогодні тут знову зафіксовано ворожі обстріли з мінометів калібру 120-мм у районі Новозванівки, Катеринівки і Травневого. З гранатометів противник декілька разів вів вогонь по оборонцях Кримського та Світлодарська, із озброєння БМП стріляв по захисниках Зайцевого, а зі стрілецької зброї — по наших воїнах біля Лобачевого і Новолуганського”, — повідомли у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку окупанти випустили понад півсотні мін 82-го калібру неподалік Авдіївки і Опитного. А з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали наші опорні пункти поблизу Талаківки.

Нагадаємо, 29 листопада на засіданні у Мінську контактна група підтвердила готовність провести обмін утримуваними особами до новорічних свят. Також було обговорено безпекове питання.