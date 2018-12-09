С начала действия военного положения в Украину не пустили 900 россиян

"Включая прошлые сутки: (ГНС не пустила в Украину - ред.) россиян - 900, украинцев (не впустили на территорию РФ российские пограничники - ред.) - более 250. Это всего с начала военного положения", - отметил он.

Напомним, в течение дня 6 декабря украинские пограничники не пустили на территорию Украины 38 граждан Российской Федерации. Тем не менее, в Украину было пропущено за минувшие сутки 1300 граждан РФ, а с момента введения военного положения более 16 000 граждан Российской Федерации, большинство из которых имеют гуманитарные связи в Украине.

Украинские пограничники в связи с введение военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины.