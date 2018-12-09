З початку дії воєнного стану в Україну не пустили 900 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі кореспонденту УНН.
"Включаючи минуло добу: (ДПС не пустила в Україну – ред.) росіян – 900, українців (не впустили на територію РФ російські прикордонники – ред.) – більше 250. Це всього, з початку воєнного стану", - зазначив він.
Нагадаємо, протягом доби 6 грудня українські прикордонники не впустили на територію України 38 громадян Російської Федерації. Тим не менш, в Україну було пропущено за минулу добу 1300 громадян РФ, а з моменту введення воєнного стану понад 16 000 громадян Російської Федерації, більшість з яких мають гуманітарні зв'язки в Україні.
Українські прикордонники у зв'язку з введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років на територію України.