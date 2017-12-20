С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%

"Наконец сегодня выпущено постановление правительства о снижении отчислений из чистой прибыли Администрации морских портов Украины в государственный бюджет с 75% до 50% и снижении портовых тарифов на 20% с 1 января 2018 года. Теперь должны успеть это сделать", - написал он.

Напомним, Мининфраструктуры еще в апреле 2017 года предложило КМУ снизить портовые тарифы и сборы.