С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины снизил портовые тарифы на 20% с 1 января 2018 года. Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Наконец сегодня выпущено постановление правительства о снижении отчислений из чистой прибыли Администрации морских портов Украины в государственный бюджет с 75% до 50% и снижении портовых тарифов на 20% с 1 января 2018 года. Теперь должны успеть это сделать", - написал он.
Напомним, Мининфраструктуры еще в апреле 2017 года предложило КМУ снизить портовые тарифы и сборы.