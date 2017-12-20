З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України знизив портові тарифи на 20% з 1 січня 2018 року. Про це повідомив у своєму Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"Нарешті сьогодні випущено постанову уряду про зниження відрахувань з чистого прибутку Адміністрації морських портів України до державного бюджету з 75% до 50% і зниження портових тарифів на 20% з 1 січня 2018 року. Тепер повинні встигнути це зробити", - написав він.
Нагадаємо, Мінінфраструктури ще у квітні 2017 року запропонувало КМУ знизити портові тарифи та збори.