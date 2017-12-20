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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27461 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України знизив портові тарифи на 20% з 1 січня 2018 року. Про це повідомив у своєму Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%

"Нарешті сьогодні випущено постанову уряду про зниження відрахувань з чистого прибутку Адміністрації морських портів України до державного бюджету з 75% до 50% і зниження портових тарифів на 20% з 1 січня 2018 року. Тепер повинні встигнути це зробити", - написав він.

Нагадаємо, Мінінфраструктури ще у квітні 2017 року запропонувало КМУ знизити портові тарифи та збори.

Українські Національні Новини

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