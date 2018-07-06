С полуночи боевики 5 раз обстреляли позиции украинских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. С начала суток боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода и по состоянию на 9:00 подразделения Объединенных сил зафиксировали уже пять вражеских обстрелов ... С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сказал Мотузяник.
По его словам, начиная с полуночи и до четырех часов утра противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Эти провокации было зафиксировано на Луганском и Донецком направлениях. Также огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Троицкого и Широкино.
"По данным украинской разведки на протяжении прошлых суток враг потерял одного оккупанта", - отметил Мотузяник.
Напомним, вчера на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один украинский военный