С полуночи боевики 5 раз обстреляли позиции украинских войск

"С начала этого периода и по состоянию на 9:00 подразделения Объединенных сил зафиксировали уже пять вражеских обстрелов ... С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сказал Мотузяник.



По его словам, начиная с полуночи и до четырех часов утра противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Эти провокации было зафиксировано на Луганском и Донецком направлениях. Также огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Троицкого и Широкино.



"По данным украинской разведки на протяжении прошлых суток враг потерял одного оккупанта", - отметил Мотузяник.



Напомним, вчера на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один украинский военный