З опівночі бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військ

"Від початку цієї доби і станом на 9 годину підрозділи Об’єднаних сил зафіксували вже п’ять ворожих обстрілів… Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних Сил України немає", - сказав Мотузяник.



За його словами, починаючи з опівночі і до четвертої години ранку противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Ці провокації було зафіксовано на Луганському та Донецькому напрямках. Також вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного, Троїцького та Широкиного.



"За даними української розвідки упродовж минулої доби ворог втратив одного окупанта", - зазначив Мотузяник.



Нагадаємо, вчора на Донбасі в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один український військовий