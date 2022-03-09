Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

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“Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских Киевской области, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти с оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных”, - сообщили в МВД.

Детали

По данным правоохранителей, для эвакуации было задействовано около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге, отметили в ведомстве.

Добавим

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:

Энергодар - Запорожье

Сумы - Полтава

Изюм - Лозовая

Мариуполь - Запорожье

Волноваха - Покровск

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

В то же время, эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана из-за невозможности договориться с оккупантами.