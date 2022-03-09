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Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Киев • УНН

 • 124799 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось эвакуировать более 3 тысяч человек, среди них несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских Киевской области, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти с оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных”, - сообщили в МВД.

Детали

По данным правоохранителей, для эвакуации было задействовано около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге, отметили в ведомстве.

Добавим

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:

Энергодар - Запорожье
Сумы - Полтава
Изюм - Лозовая
Мариуполь - Запорожье
Волноваха - Покровск
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

В то же время, эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана из-за невозможности договориться с оккупантами.

Украинские Национальные Новости

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