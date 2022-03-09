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З окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб

З окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб

Київ • УНН

 • 124799 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб, серед них кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні, 9 березня, спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих”, - повідомили в МВС.

Деталі

За даними правоохоронців, для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги, зазначили у відомстві.

Додамо

Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

Енергодар - Запоріжжя
Суми – Полтава
Ізюм - Лозова
Маріуполь - Запоріжжя
Волноваха - Покровськ
Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Водночас, евакуацію з Бучі і Гостомеля було зірвано через неможливість домовитись з окупантами.

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