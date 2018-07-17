Из одесской колонии сбежали трое осужденных

"Малиновским отделом полиции в г. Одесса разыскиваются Запорожан Иван Иванович 1997 г.р., осужденный по ч. 3 ст. 185 УК, Куспис Владислав Игоревич, 1995 г.р., осужденный по ч. 1 ст. 162 и ч. 3 ст. 185 УК и Загорняк Вячеслав Вячеславович, 1992 г.р., осужденный по ч. 3 ст. 153 УК", - отметили в полиции.

Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц.

Как сообщал УНН, в конце июня из зала Миргородского районного суда Полтавской области сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружила брошенный транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной. 2 июля полиция в Киеве задержала преступника.