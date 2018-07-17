З одеської колонії втекли троє засуджених

"Малиновським відділом поліції в м. Одеса розшукуються Запорожан Іван Іванович 1997 р. н., засуджений за ч. 3 ст. 185 ККУ, Куспіс Владислав Ігорович, 1995 р. н., засуджений за ч. 1 ст. 162 і ч. 3 ст. 185 ККУ та Загорняк Вячеслав В’ячеславович, 1992 р. н., засуджений за ч. 3 ст. 153 ККУ", - зазначили у поліції.

Наразі проводяться заходи щодо розшуку та затримання вказаних осіб.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня із зали Миргородського районного суду на Полтавщині втік злочинець. Чоловік засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Згодом поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою. 2 липня поліція у Києві затримала злочинця.