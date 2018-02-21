По неизвестным причинам не работает сайт НАПК и реестр э-деклараций

Так, при попытке зайти на сайт НАПК, перед пользователем появляется надпись об ошибке: "Невозможно получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера nazk.gov.ua. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN". Кроме того, пользователи также не могут подать свои электронные декларации, по той же самой причине.

При этом, никаких объяснений относительно проблем с работой сайта НАПК на официальной странице в сети Facebook не сообщается. Сейчас УНН уточняет эту информацию в НАПК.

Напомним, из-за проведения технических работ, 1 февраля не работал сайт Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.