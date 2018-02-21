З невідомих причин не працює сайт НАЗК та реєстр е-декларацій

Так, при спробі зайти на сайт НАЗК, перед користувачем з’являється надпис про помилку: “Неможливо отримати доступ до сайту. Не вдалося знайти IP-адресу сервера nazk.gov.ua. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”. Крім того, користувачі також не можуть подати свої електронні декларації, з тієї ж самої причини.

При цьому, ніяких пояснень щодо проблем з роботою сайту НАЗК на офіційній сторінці в мережі Facebook не повідомлено. Наразі, УНН уточнює цю інформацію в НАЗК.

Нагадаємо, через проведення технічних робіт, 1 лютого, не працював сайт Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.