Из Нацархива Великобритании исчезло более тысячи документов

Другие из отсутствующих документов касаются британской колониальной администрации в Палестине, испытаний вакцины против полиомиелита, а также длительных территориальных споров между Великобританией и Аргентиной.

Всего исчезло около тысячи файлов, каждый из которых содержал десятки документов. Отмечается, что документы не видели с тех пор, как сотрудники правительства забрали их из архива.

Напомним, библиотека Конгресса США обнародовала список кинолент, которые в этом году попали в национальный реестр фильмов США. Среди них - "Супермен", "Крепкий орешек" и "Титаник".