З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. З Національного архіву Британії зникли тисячі урядових документів щодо найбільш суперечливих моментів історії XX століття. Серед них, зокрема, документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва, передає УНН з посиланням на видання The Guardian.
Інші відсутні документи стосуються британської колоніальної адміністрації в Палестині, випробувань вакцини проти поліомієліту, а також тривалих територіальних суперечок між Великою Британією та Аргентиною.
Загалом зникло близько тисячі файлів, кожен з яких містив десятки документів. Зазначається, що документи не бачили відтоді, як співробітники уряду забрали їх з архіву.
Нагадаємо, бібліотека Конгресу США оприлюднила список кінострічок, які цього року потрапили до національного реєстру фільмів США. Серед них - “Супермен”, “Міцний горішок” та “Титанік”.