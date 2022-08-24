По случаю Дня Независимости: в Киев снова приехал Борис Джонсон

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Это уже третий визит Джонсона в Украину во время полномасштабного вторжения россии.