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Відеозвернення Джонсона та соняхи на Даунінг-стріт: Британія привітала Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 143842 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде з посади, у відеозверненні привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності. Офіс британського прем'єра прикрасили до цього дня соняхами, пише УНН.

Відеозвернення Джонсона та соняхи на Даунінг-стріт: Британія привітала Україну з Днем Незалежності

Деталі

Так, офіс на Даунінг-стріт, 10, прикрасили соняшниками, напередодні Дня Незалежності України. "Британія продовжить підтримувати наших українських друзів – зараз і в майбутньому", - наголосили в офісі британського прем'єра.

Сам же Борис Джонсон оприлюднив відеопривітання у Twitter.

"У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав: Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться", - підписав відео Джонсон.

"Одного дня Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли це момент прийде, а він прийде, ми у Британії будемо пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!" - сказав Джонсон.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.

У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:
Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Доповнення

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала всіх українців з Днем Незалежності, наголосивши на тому, що Україна обов’язково переможе.

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