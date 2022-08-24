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Видеообращение Джонсона и подсолнухи на Даунинг-стрит: Британия поздравила Украину с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 143842 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Уходящий с должности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости. Офис британского премьера украсили к этому дню подсолнухами, пишет УНН.

Видеообращение Джонсона и подсолнухи на Даунинг-стрит: Британия поздравила Украину с Днем Независимости

Детали

Так, офис на Даунинг-стрит, 10, украсили подсолнухами, в канун Дня Независимости Украины. "Британия продолжит поддерживать наших украинских друзей – сейчас и в будущем", - подчеркнули в офисе британского премьера.

Сам же Борис Джонсон обнародовал видеопоздравление в Twitter.

"В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал: Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится", – подписал видео Джонсон.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда этот момент придет, а он придет, мы в Британии будем гордиться тем, что друзья Украины. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

Для людей из Украины на ваше независимое время, я хочу, чтобы знать это: Для того, чтобы продолжить это, Великобритания будет стоять с вами.

В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал:
Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

—Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила всех украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина обязательно победит.

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