Видеообращение Джонсона и подсолнухи на Даунинг-стрит: Британия поздравила Украину с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Уходящий с должности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости. Офис британского премьера украсили к этому дню подсолнухами, пишет УНН.
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Так, офис на Даунинг-стрит, 10, украсили подсолнухами, в канун Дня Независимости Украины. "Британия продолжит поддерживать наших украинских друзей – сейчас и в будущем", - подчеркнули в офисе британского премьера.
Сам же Борис Джонсон обнародовал видеопоздравление в Twitter.
"В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал: Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится", – подписал видео Джонсон.
"Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда этот момент придет, а он придет, мы в Британии будем гордиться тем, что друзья Украины. Слава Украине!" – сказал Джонсон.
Для людей из Украины на ваше независимое время, я хочу, чтобы знать это: Для того, чтобы продолжить это, Великобритания будет стоять с вами.
В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал:
Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK
Дополнение
Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила всех украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина обязательно победит.