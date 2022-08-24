Видеообращение Джонсона и подсолнухи на Даунинг-стрит: Британия поздравила Украину с Днем Независимости

Детали

Так, офис на Даунинг-стрит, 10, украсили подсолнухами, в канун Дня Независимости Украины. "Британия продолжит поддерживать наших украинских друзей – сейчас и в будущем", - подчеркнули в офисе британского премьера.

Сам же Борис Джонсон обнародовал видеопоздравление в Twitter.

"В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал: Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится", – подписал видео Джонсон.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда этот момент придет, а он придет, мы в Британии будем гордиться тем, что друзья Украины. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

Для людей из Украины на ваше независимое время, я хочу, чтобы знать это: Для того, чтобы продолжить это, Великобритания будет стоять с вами.



В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал:

Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила всех украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина обязательно победит.