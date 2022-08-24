Ми знаємо, що Україна переможе: посол США привітала українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала всіх українців з Днем Незалежності, наголосивши на тому, що Україна обов’язково переможе, передає УНН з посиланням на її відеозвернення.
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“Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність та рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії. Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї Незалежності, ми разом з вами. Адже ця боротьба триває на тлі жорстокої та неспровокованої війни росії. Хочу висловити свою глибоку шану українським Збройним Силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України”, – сказала вона.
Деталі
Посол висловила пошану українським захисникам, які захищають свої домівки, свої родини, своїх сусідів, свободу України та цінності.
“Я приєднуюся до всієї моєї команди в посольстві США в Україні у вшануванні тих, хто захищає свої домівки, свої родини, своїх сусідів, свободу України та цінності, які ми поділяємо. Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз, і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої та незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну – стільки, скільки потрібно. Ми разом з вами. Слава Україні!” – наголосила Брінк.
Історії героїзму й хоробрості багатьох українців, яких я зустріла після приїзду, надихають мене. Сьогодні, у ваше національне свято, я захоплююся вашим непохитним захистом наших спільних цінностей. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно.
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Доповнення
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, та наголосив на тому, що кінець війни для України – це не мир, а перемога. Перемога, у якій Україна повертає всі свої території, включаючи Крим та Донбас.