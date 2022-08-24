З нагоди Дня Незалежності: до Києва знову приїхав Борис Джонсон

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"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!" - написав Зеленський.

Нагадаємо

До Дня Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеопривітання, а його офіс прикрасили соняхами.