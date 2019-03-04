Из Москвы в Венесуэлу летал еще один загадочный Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В столицу Венесуэлы Каракас из российской столицы Москвы летал самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, передаёт УНН со ссылкой на "Новую газету".
Сообщается, что в ночь с 28 февраля на 1 марта самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Каракасе. Простояв в столице Венесуэлы полдня, он вылетел в Уганду и приземлился в аэропорту Энтеббе 2 марта.
В этот же день из Уганды он направился в Занзибар, после чего 3 марта борт вылетел обратно в Венесуэлу. Утром 4 марта из Каракаса, по данным сайта, он снова вылетел в Энтеббе.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines вместимостью 500 человек.
Как отмечают журналисты, в декабре 2018 года "Роснефть" заключила контракт на авиаперевозки с Nordwind Airlines. В компании отмечали, что пользуются услугами авиаперевозчиков для служебных командировок сотрудников.
В конце января в Венесуэле случился политический кризис после того, как 23 января спикер подконтрольного оппозиции парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Перед этим парламент признал Николаса Мадуро узурпатором. Гуайдо поддержали США. Россия поддерживает Мадуро.