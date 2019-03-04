Из Москвы в Венесуэлу летал еще один загадочный Boeing

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28281 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117554 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120874 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121957 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117269 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141247 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145160 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Из Москвы в Венесуэлу летал еще один загадочный Boeing

Из Москвы в Венесуэлу летал еще один загадочный Boeing

Киев  •  УНН

 • 6636 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В столицу Венесуэлы Каракас из российской столицы Москвы летал самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, передаёт УНН со ссылкой на "Новую газету".

Сообщается, что в ночь с 28 февраля на 1 марта самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Каракасе. Простояв в столице Венесуэлы полдня, он вылетел в Уганду и приземлился в аэропорту Энтеббе 2 марта.

В этот же день из Уганды он направился в Занзибар, после чего 3 марта борт вылетел обратно в Венесуэлу. Утром 4 марта из Каракаса, по данным сайта, он снова вылетел в Энтеббе.

Напомним, ранее издание уже сообщало, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines вместимостью 500 человек. 

Как отмечают журналисты, в декабре 2018 года "Роснефть" заключила контракт на авиаперевозки с Nordwind Airlines. В компании отмечали, что пользуются услугами авиаперевозчиков для служебных командировок сотрудников.

В конце января в Венесуэле случился политический кризис после того, как 23 января спикер подконтрольного оппозиции парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Перед этим парламент признал Николаса Мадуро узурпатором. Гуайдо поддержали США. Россия поддерживает Мадуро.

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