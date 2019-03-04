З Москви до Венесуели літав ще один загадковий Boeing

Повідомляється, що у ніч з 28 лютого на 1 березня літак вилетів з московського аеропорту "Шереметьєво" і приземлився в Каракасі. Простоявши в столиці Венесуели півдня, він вилетів до Уганди і приземлився в аеропорту Ентеббе 2 березня.

У цей же день з Уганди він попрямував у Занзібар, після чого 3 березня борт вилетів назад до Венесуели. Вранці 4 березня з Каракасу, за даними сайту, він знову вилетів в Ентеббе.

Нагадаємо, раніше видання вже повідомляло, що 28 січня з Москви в Каракас вилетів загадковий цивільний рейс Nordwind Airlines, розрахований на 500 людей.

Як відзначають журналісти, у грудні 2018 року "Роснефть" уклала контракт на авіаперевезення з Nordwind Airlines. У компанії відзначали, що користуються послугами авіаперевізників для службових відряджень співробітників.

Наприкінці січня у Венесуелі сталася політична криза після того, як 23 січня спікер підконтрольного опозиції парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Перед цим парламент визнав Ніколаса Мадуро узурпатором. Гуайдо підтримали США. Росія підтримує Мадуро.