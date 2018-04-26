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С момента оккупации в Крыму похитили около 40 украинских и крымских татар

Киев • УНН

 • 7897 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Начиная с 2014 года на территории аннексированного Россией Крымского полуострова было зафиксировано не менее 15 смертей и около 40 насильственных исчезновений крымских татар и этнических украинский. Об этом во время конференции в четверг сообщила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, передает корреспондент УНН.

С момента оккупации в Крыму похитили около 40 украинских и крымских татар

"Начиная с 2014 года была попытка обуздать все активистские группы на территории Крыма. Если говорить о сухих цифрах - мы имеем минимум 15 смертей, которые были задокументированы и о которых мы знаем. Было 39 фактов насильственных исчезновений, более 150 случаев пыток и бесчеловечного обращения с людьми, 96 случаев политически мотивированного преследования и более 167 случаев административного преследования, согласно административного законодательства ", - сказала Ташева.

"Если проанализировать все эти списки людей, то большинство из них или этническими крымскими татарами, или украинцами", - добавила она.

Ташева отметила, что факты этнических преследований на территории Крыма были задокументированы, в частности, ее организацией, и переданы в виде отчета в Организации объединенных наций.

Как сообщал УНН, полиция Киевской области разыскивает мужчину и женщину, которые похитили четверых детей из приюта.

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