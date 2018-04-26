З моменту окупації в Криму викрали близько 40 українців та кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Починаючи з 2014 року на території анексованого Росією Кримського півострова було зафіксовано щонайменше 15 смертей та близько 40 насильницьких зникнень кримських татар та етнічних українців. Про це під час конференції у четвер повідомила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева, передає кореспондент УНН.
"Починаючи з 2014 року було намагання приборкати всі активістські групи на території Криму. Якщо говорити про сухі цифри – ми маємо мінімум 15 смертей, які були задокументовані і про які ми знаємо. Було 39 фактів насильницьких зникнень, більше ніж 150 випадків катувань і нелюдського поводження з людьми, 96 випадків політично мотивованого переслідування і понад 167 випадків адміністративного переслідування, згідно адміністративного законодавства", - сказала Ташева.
"Якщо проаналізувати всі ці списки людей, то більшість з них є або етнічними кримськими татарами, або українцями", - додала вона.
Ташева зазначила, що факти етнічних переслідувань на території Криму були задокументовані, зокрема, її організацією, та передані у вигляді звіту до Організації об’єднаних націй.
Як повідомляв УНН, поліція Київської області розшукує чоловіка та жінку, які викрали чотирьох дітей з притулку.