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В целях радикализации молодежи экстремисты все чаще используют компьютерные игры - ООН

Киев • УНН

 • 19309 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В целях радикализации молодежи экстремисты все чаще используют компьютерные игры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу ООН. 

В целях радикализации молодежи экстремисты все чаще используют компьютерные игры - ООН

В последние годы нацистские, неонацистские и другие экстремистские группы активно используют интернет для вербовки и радикализации молодежи, они "охотятся" на потенциальных новобранцев в чатах и на других сайтах и все чаще используют в своих целях видеоигры.

Радикалы ведут работу с подростками, обучающимися в колледжах. В Соединенных Штатах было зарегистрировано около 300 случаев распространения расистских листовок в более чем 200 университетских городках. После президентских выборов в этой стране лидеры белых националистов все активнее привлекают свои ряды студентов.

Как сообщал УНН, экстремисты взяли на себя ответственность за взрывы в здании телеканала в Афинах

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