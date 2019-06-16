З метою радикалізації молоді екстремісти все частіше використовують комп'ютерні ігри - ООН

В останні роки нацистські, неонацистські та інші екстремістські групи активно використовують інтернет для вербування і радикалізації молоді, вони "полюють" на потенційних новобранців в чатах і на інших сайтах і все частіше використовують у своїх цілях відеоігри.



Радикали ведуть роботу з підлітками, які навчаються в коледжах. У Сполучених Штатах було зареєстровано близько 300 випадків поширення расистських листівок в більш ніж 200 університетських містечках. Після президентських виборів в цій країні лідери білих націоналістів все активніше запрошують своїх лав студентів.



Як повідомляв УНН, екстремісти взяли на себе відповідальність за вибухи в будівлі телеканалу в Афінах .