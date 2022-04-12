С Луганской области удалось эвакуировать более 300 человек. Около 90 тысяч до сих пор в бомбоубежищах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Более 300 человек удалось эвакуировать из Луганской области в безопасные регионы Украины в течение суток, 12 апреля. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей гайдай, пишет УНН.
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“Сегодня вместе с Патрульной полицией и волонтерами удалось уговорить и вывезти 107 жителей Кременной, 115 лисичан, около 60 жителей Горной общины (несколько дней оттуда эвакуация была невозможна из-за обстрелов), 12 попаснян и 47 северодончан”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что около 90 тысяч населения до сих пор находятся в бомбоубежищах общин области.
Для тех, кто остался, традиционно, завезено несколько тонн гум помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищах.
Местные власти призывают людей позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться.
Добавим
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня удалось эвакуировать 2 671 человека.