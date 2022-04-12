З Луганщини вдалося евакуювати понад 300 людей. Близько 90 тисяч досі у бомбосховищах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Понад 300 людей вдалося евакуювати з Луганської області у безпечні регіони України протягом доби, 12 квітня. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій гайдай, пише УНН.
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“Сьогодні разом з Патрульною поліцію та волонтерами вдалося вмовити та вивезти 107 мешканців Кремінної, 115 лисичан, близько 60 мешканців Гірської громади (декілька днів звідти евакуація була неможлива через обстріли), 12 попаснян та 47 сєвєродончан”, – йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що близько 90 тисяч населення досі знаходяться у бомбосховищах громад області.
Для тих, хто залишився, традиційно, завезено декілька тонн гумдопомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Патрульна поліція вже розвозить їх по бомбосховищах.
Місцева влада закликає людей подбати про власну безпеку та евакуюватися.
Додамо
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні вдалось евакуювати 2 671 людину.