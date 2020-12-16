С ноября в контакт-центр по противодействию COVID-19 обратилось более 90 тыс. украинцев - Минздрав

"В течение периода работы контактного центра... с начала ноября, по состоянию на сегодня, обратилось более 91 тыс. наших граждан", - сообщил Кучер.

Он отметил, что из них 7755 звонков были зарегистрированы, как обращение и переданы на области, где назначены ответственные лица для рассмотрения.

По его словам, лидерами по обработке обращений является Винницкая, Волынская и Хмельницкая области.

Также он добавил, что 35% обращений касаются диагностики, 8% - амбулаторного лечения, 8% - бесплатных и платных тестов, 4% - прохождения самоизоляции и 5% - подписания декларации.

Напомним, 2 ноября Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19.

Также напомним, в Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622.