З листопада у контакт-центр із протидії COVID-19 звернулося понад 90 тис. українців - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З 2 листопада до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 надійшла понад 91 тис. звернень. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер, передає кореспондент УНН.
"Протягом періоду роботи контактного центру... з початку листопада, станом на сьогодні, звернулося більше ніж 91 тис. наших громадян", - повідомив Кучер.
Він зазначив, що з них 7755 дзвінків були зареєстровані, як звернення і передані на області, де призначені відповідальні особи для розгляду.
За його словами, лідерами з опрацювання звернень є Вінницька область, Волинська та Хмельницька.
Також він додав, що 35% звернень стосуються діагностики, 8% - амбулаторного лікування, 8% - безкоштовних та платних тестувань, 4% - проходження самоізоляції і 5% - підписання декларації.
Нагадаємо, 2 листопада МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.