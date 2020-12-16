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З листопада у контакт-центр із протидії COVID-19 звернулося понад 90 тис. українців - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. З 2 листопада до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 надійшла понад 91 тис. звернень. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер, передає кореспондент УНН.

З листопада у контакт-центр із протидії COVID-19 звернулося понад 90 тис. українців - МОЗ

"Протягом періоду роботи контактного центру... з початку листопада, станом на сьогодні, звернулося більше ніж 91 тис. наших громадян", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що з них 7755 дзвінків були зареєстровані, як звернення і передані на області, де призначені відповідальні особи для розгляду.

За його словами, лідерами з опрацювання звернень є Вінницька область, Волинська та Хмельницька.

Також він додав, що 35% звернень стосуються діагностики, 8% - амбулаторного лікування, 8% - безкоштовних та платних тестувань, 4% - проходження самоізоляції і 5% - підписання декларації.

Нагадаємо, 2 листопада МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.

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