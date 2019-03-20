С ноября прошлого года доля украинского языка в эфире радио составляет почти 90%

"С ноября 2018 года по февраль 2019 года общий объем ведения передач на украинском языке (в эфире радио - ред.) составляет - 89%, это по сравнению с прошлым годом на 29% больше того что требует закон. Только украинский говорят: "UA: Украинская радио", "UA радио луч", "UA радио культура", то есть все радиостанция общественного вещания и "Страна ФМ", - сказал Артеменко.

По его словам, значительно возросло количество передач на государственном языке на таких радиостанциях, как "Русское радио" на 22%, Хит FM на 14%, "Радио пятницу" на 12%, Kiss FM на 9%.



Напомним, доля украинского языка в эфире общенациональных каналов в 2018 году составила 92%, на радио - 86%.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.