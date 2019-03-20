З листопада минулого року частка української мови в ефірі радіо становить майже 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З листопада минулого року по лютий 2019 року, загальний обсяг ведення передач на радіо українською мовою становить майже 90%, про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає УНН.
"З листопада 2018 року по лютий 2019 року загальний обсяг ведення передач українською мовою (в ефірі радіо – ред.) становить – 89%, це в порівнянні з минулим роком на 29% більше того що вимагає закон. Тільки українською розмовляють: “UA: Українське радіо”, “UA: Радіо промінь”,“UA: Радіо культура”, тобто всі радіостанція суспільного мовлення та “Країна ФМ", - сказав Артеменко.
За його словами, значно зросла кількість передач державною мовою на таких радіостанціях, як "Російське радіо" на 22%, Хіт FM на 14%, "Радіо П'ятниця" на 12% , Kiss FM на 9%.
Нагадаємо, частка української мови в ефірі загальнонаціональних каналів у 2018 році склала 92%, на радіо – 86%.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року квоти на українську музику для радіостанцій зросли до 35%.