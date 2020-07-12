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Из лимана в Николаевской области достали тело мужчины

Из лимана в Николаевской области достали тело мужчины

Киев  •  УНН

 • 18740 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Николаевской обласи из Березанского лимана спасатели достали тело мужчины, которое отдыхающие обнаружили в 50 метрах от берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.

“12 июля примерно в 9:20 по спецлинии „101“ поступило сообщение, что местными жителями села Лиманы, которые отдыхали на побережье Березанского лимана, обнаружено бездыханное тело мужчины на расстоянии 50 м от берега. На место происшествия прибыл дежурный караул 8 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью надувной лодки „Барк“ спасатели получили на сушу тело мужчины”, - говорится в сообщении.

Указано, что в дальнейшем тело утонувшего доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы города Николаева.

Сообщается, что обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Тернопольской области двое подростков во время купания в пруду не смогли самостоятельно выбраться из воды и погибли.

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